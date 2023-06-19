Луганск, 19 июня, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на купянском направлении остановили очередную попытку прорыва ВСУ. Об этом 19 июня сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Mihir Melwani/Global Look Press ВСУ

По его данным, противник силами до роты попытался прорвать российскую линию обороны около села Стельмаховка в Сватовском районе ЛНР.

Марочко уточнил, что благодаря аэроразведке замысел противника был своевременно раскрыт, российские военнослужащие нанесли упреждающий удар по координатам выявленных целей. В результате ВСУ понесли потери и отказались продолжать наступление.

«Данная информация получена из собственных источников и может отличатся от официальных данных», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ при попытке наступления на южнодонецком направлении потеряли больше половины личного состава. Об этом 19 июня сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов. По его словам, Вооружённым силам России удалось сорвать четыре попытки атаки противника в районах Новодонецкого и Ровнополя.

18 июня в Министерстве обороны России сообщили, что ВСУ потеряли за сутки на трёх направлениях до 800 человек и до 70 танков.

Украинские войска утром 18 июня предприняли новые попытки атак на запорожском направлении. Утром украинские боевики пустили дым для маскировки передвижения войск и под прикрытием артиллерии пошли вперёд на ореховском направлении. Российские войска успешно отразили новые попытки украинского контрнаступления.