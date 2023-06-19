Белгород, 19 июня, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Семь человек, включая ребёнка, пострадали в результате обстрела Валуйского городского округа со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 19 июня в своём Telegram-канале.

Сергей Батурин/РИА Новости Разбитое окно. Последствия обстрела ВСУ. Архивное фото

«Под обстрелом ВСУ Валуйский городской округ», — написал Гладков.

Глава региона привёл предварительные данные: в результате обстрела пострадали семь человек, повреждены пять многоквартирных домов и четыре частных домовладения. В домах выбиты окна и посечены фасады, загорелась одна хозяйственная постройка. На месте работают оперативные службы.

Пятерых пострадавших доставили в Центральную районную больницу. В их числе ребёнок с переломом ключицы, мужчина с травмой головы, две женщины с осколочными ранениями и девушка с контузией. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, уточнил губернатор.

Ещё два человека самостоятельно обратились к медикам из-за лёгких осколочных ранений, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ стали регулярно обстреливать приграничные районы Белгородской области, особенно Шебекинский городской округ. Так, 17 июня автомобильный пункт пропуска «Шебекино» был обстрелян из артиллерийских установок, а 18 июня украинский БПЛА сбросил три взрывных устройства на село Новопетровка. Из наиболее опасных районов организованно вывозят жителей. Людям предоставляют места в пунктах временного размещения.