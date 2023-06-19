Вашингтон, 19 июня, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Британская частная космическая компания Skyrora проводит испытания ракетного двигателя, который был произведён на 3D-принтере. Об этом 19 июня сообщил телеканал Sky News.

Xue Yuge/Global Look Press 3D-принтер

По его данным, применение принтера в два раза сокращает время производства двигателя и уменьшает затраты по сравнению с предыдущими моделями.

Отмечается, что если испытания двигателя пройдут успешно, предприятие намерено увеличить объёмы его производства.

По информации журналистов, испытания будут проводиться в течение лета каждую неделю, при запуске двигатель будет работать 250 секунд — столько времени требуется в реальной миссии для выхода на орбиту.

29 мая агентство Bloomberg сообщило, что американская компания Relativity Space завершила предпусковые испытания ракеты-носителя Terran-1, производимой с использованием аддитивных технологий (метода 3D-печати). Как передавало ИА Регнум, носитель Terran-1 разработан для вывода на околоземную орбиту полезной нагрузки весом до 1000 кг. Главной особенностью ракеты является метод изготовления её компонентов.

Во Флориде компания Terran Orbital построит предприятие по выпуску более тысячи космических орбитальных аппаратов в год, заявил её генеральный директор Марк Белл. По его словам, речь идёт о строительстве десяти крупных ангаров общей площадью 61 300 квадратных метров, где будет размещено высокоавтоматизированное оборудование, которым будут управлять более 2 тыс. сотрудников. Строительство должно быть закончено в 2025 году.

На мировом рынке наблюдается нехватка ракет для запуска спутников после ухода с него России. Об этом 19 марта сообщил портал SpaceNews со ссылкой на глав космических компаний США. По словам исполнительного директора Relativity Тима Эллиса, имеется в виду период с 2024 по 2027 год, во время которого запланировано выведение на околоземную орбиту космических аппаратов группировки Amazon Kuiper.