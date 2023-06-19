Донецк, 19 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Агитационную работу проводил католический священник среди украинских новобранцев на учебном полигоне. Об этом 19 июня рассказал украинский военнопленный Артем в беседе с РИА Новости.

Католический священник

«К нам на полигон приезжал один раз католический священник. По желанию раздавал крестики и пластмассовые фишечки верующим. Проводил беседы по желанию, кто хотел. Кто не хотел — он просто рассказывал про Бога или что-то такое», — уточнил пленный.

Артём пояснил, что священника называли капеллан, он раздавал некие фишки, а также листовки или библию, крестик давал кому-то. По словам пленного, других священнослужителей к военнослужащим не приводили православных священников.

По мнению пленного, священник был католический, так как фишки, которые он раздавал, были от католической церкви. «Там на английском было написано», — вспомнил украинский пленный.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал попавший в плен солдат ВСУ, Киевское командование бросило в бой под Торецк (украинское название города Дзержинска в ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который состоял в этом подразделении.