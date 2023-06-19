ДНР, 19 июня, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Отряд морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе 23 бойцов уничтожил 103 украинских морских пехотинца в районе поселка Новодонецкое (ДНР), сообщил журналистам Герой России, командир танковой роты, капитан Руслан Курбанов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, подразделение ВСУ пошло в атаку ночью, но было разбито ответными действиями российских морпехов.

«Новодонецкое находилось в течение пяти часов под контролем ВСУ. 23 военнослужащих нашего отряда бились против 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады. За три часа боя противник уничтожен», — сказал Герой России, которого цитирует ТАСС.

Один из военнослужащих, участвовавший в бое, исполняющий обязанности командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным Ива заявил, что российские силы смогли поразить бронетехнику натовского производства. Речь идёт о французском танке АМХ-10. Его подбили из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР).

Капитан Курбанов отметил, что у техники, брошенной противником в Новодонецком, имеются проблемы с электроникой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» распространили информацию о том, что на Времевском выступе (Запорожская область) российские морпехи захватили в плен бойцов морской пехоты ВСУ.

18 июня обозреватель американской газеты Wall Street Journal Мэтью Люксмур объяснил в своей статье, как российские войска смогли поразить колонны Вооружённых сил Украины с вооружениями, поставленными Киеву Западом. По его словам, этого удалось достичь благодаря превосходству в воздухе и артиллерии, которое есть у России.