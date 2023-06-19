Оттава, 19 июня, 2023, 07:55 — ИА Регнум. В канадском Торонто небо снова заволокло дымом от масштабных лесных пожаров в северной части Онтарио и в соседнем регионе Квебек. Об этом 18 июня сообщил телеканал CTV.

(сс) skeeze Лесной пожар

Уровень загрязнённости атмосферы в Торонто оценивается Национальным метеобюро Канады в семь баллов по десятибалльной шкале. Это соответствует «опасному уровню загрязнения». Специалисты обещают улучшение экологической ситуации в городе уже 19 июня.

Дым от лесных пожаров накрывал Оттаву второй раз за последние две недели, 7 июня уровень загрязнённости атмосферы уже оценивался в десять баллов из десяти. Это был самый высокий показатель в Канаде, однако к 17 июня дым рассеялся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин сделал с борта Международной космической станции (МКС) видеозапись территории Канады, на которой бушуют крупные природные пожары. Самые серьёзные лесные пожары зафиксированы в канадских провинциях Новая Шотландия и Альберта. Также в восточной провинции Квебек в результате возгораний около 240 тыс. домов остались без электроэнергии.