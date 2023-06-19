Ташкент, 19 июня, 2023, 07:42 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек пострадали в результате обрыва грузового лифта в многоэтажном доме в Ташкенте. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана в своём Telegram-канале.

Шахта лифта

Инцидент произошёл 18 июня в 16:15 по местному времени (14:15 мск) в многоэтажном жилом доме в Янгихаятском районе на улице Навруз. По предварительным данным, лифт с людьми из-за технической неисправности сначала резко ускорился, а затем, на уровне первого этажа, сработала экстренная автоматическая система торможения, что спасло людей от тяжёлых травм.

В результате ЧП пострадали 11 человек, все они были доставлены в республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. После обследования и оказания первой медицинской помощи восемь пострадавших отправились домой, остальные трое граждан находятся под наблюдением врачей.

Причины произошедшего устанавливаются. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры. Назначена проверка по факту произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в многоэтажном здании на Штурвальной улице на северо-западе Москвы лифт упал на двоих рабочих. Один из пострадавших погиб.