Сербия столкнулась с дефицитом более чем 30 видов лекарств
Сербский министр здравоохранения Груичич: Сербия испытывает дефицит 34 лекарств
Белград, 19 июня, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Дефицит 34 лекарственных препаратов образовался в Сербии, но этот недостаток можно восполнить за счёт аналогов, заявила сербский министр здравоохранения Даница Груичич.
Однако, как отметила глава ведомства, существуют случаи, когда подобрать замену невозможно.
«Очень часто случаются и следующие ситуации: например, сейчас мы получили информацию, что «Мадопара» для лечения пациентов с болезнью Паркинсона больше не будет», — сказала она в интервью газете «Известия».
Груичич констатировала, что эту проблему Сербии можно решить в рамках сотрудничества с РФ. По ее словам, сербскому минздраву требуется взаимодействовать с российской стороной как по линии дефицитных лекарств, так и по закупу обычных, но эффективных препаратов, которые имеют в России низкую стоимость.
Как сообщало ИА Регнум, 26 марта российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что РФ не испытывает глобального дефицита лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Он уточнил, что в стране разработали и внедрили методы для быстрого решения таких проблем.
Кроме того, по его словам, в России создаются новые лаборатории и производственные линии по выпуску лекарств. 30 марта президент РФ Владимир Путин принял участие по видео-конференц-связи в открытии фармацевтических заводов Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. В ходе церемонии он заявил, что российская фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику.