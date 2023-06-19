Белград, 19 июня, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Дефицит 34 лекарственных препаратов образовался в Сербии, но этот недостаток можно восполнить за счёт аналогов, заявила сербский министр здравоохранения Даница Груичич.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Однако, как отметила глава ведомства, существуют случаи, когда подобрать замену невозможно.

«Очень часто случаются и следующие ситуации: например, сейчас мы получили информацию, что «Мадопара» для лечения пациентов с болезнью Паркинсона больше не будет», — сказала она в интервью газете «Известия».

Груичич констатировала, что эту проблему Сербии можно решить в рамках сотрудничества с РФ. По ее словам, сербскому минздраву требуется взаимодействовать с российской стороной как по линии дефицитных лекарств, так и по закупу обычных, но эффективных препаратов, которые имеют в России низкую стоимость.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что РФ не испытывает глобального дефицита лекарственных препаратов и медицинского оборудования. Он уточнил, что в стране разработали и внедрили методы для быстрого решения таких проблем.

Кроме того, по его словам, в России создаются новые лаборатории и производственные линии по выпуску лекарств. 30 марта президент РФ Владимир Путин принял участие по видео-конференц-связи в открытии фармацевтических заводов Калининграде, Санкт-Петербурге и Саранске. В ходе церемонии он заявил, что российская фармацевтическая отрасль демонстрирует позитивную динамику.