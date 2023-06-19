Мелитополь, 19 июня, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Село Пятихатки в Запорожской области вернулось под контроль Вооружённых сил России. Об этом 18 июня рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«Наши защитники отработали по классике. Они заманили врага в огневой мешок и отработали по полной — авиацией, артиллерией и ТОС (тяжелая огнеметная система — ред.) «Солнцепек». На данный момент противник выбит из Пятихаток русскими воинами», — уточнил Рогов.

Как указал Рогов, российские войска удерживают позиции на ключевых высотах над селом и ведут манёвренную оборону. Рогов выразил уверенность, что населённый пункт Пятихатки «будет вписан в славную летопись» освобождения российских земель от врагов.

Пятихатки перешли под оперативный контроль ВСУ 18 июня. Таким образом, по словам Рогова, украинские войска не смогли удержать под своим контролем населённый пункт даже сутки.

Пятихатки находятся примерно в десяти км на восток от города Васильевка, расположенного почти на берегу бывшего Каховского водохранилища, и примерно в 50 км к югу от Запорожья.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Рогов рассказал о работе российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в посёлке Михайловка Запорожской области. Рогов подчеркнул, что российские войска защищают покой мирных жителей в регионе.