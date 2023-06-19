Роттердам, Хорватия, 19 июня, 2023, 07:20 — ИА Регнум. В воскресенье, 18 июня, национальная сборная Испании по футболу в матче финала Лиги наций УЕФА 2022/23 одержала победу над командой Хорватии, выиграв тем самым первый за последние 11 лет трофей.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Матч Хорватия — Испания проходил в Роттердаме (Нидерланды) на стадионе «Де Куйп». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась «красная фурия» (5:4).

В матчах полуфинальной серии сборная Испании в основное время обыграла сборную Италии со счетом 2:1, забитыми мячами отметились Ереми Пино, Чиро Иммобиле и Хоселу, а Хорватия в дополнительное время одержала победу над Нидерландами.

Как передавало ИА Регнум, в субботу Италия и Нидерланды, проигравшие в полуфинальных матчах, разыграли бронзу Лиги наций. Победителем встречи стала итальянская сборная, в составе которой отличились Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Федерико Кьеза. Голы команды Нидерландов забили Стевен Бергвейн и Джорджиньо Вейналдум.