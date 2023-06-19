Москва, 19 июня, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России предложила ужесточить налог на добычу драгоценных металлов, добываемых в рудах многокомпонентных металлов. Эту инициативу поддержало Министерство финансов.

Цветные металлы

«Министерство прорабатывает возможные варианты совершенствования порядка исчисления и уплаты налога на добычу полезных ископаемых при добыче многокомпонентных комплексных руд», — рассказали «Известиям» в ведомстве.

Отмечается, что, согласно российскому налоговому законодательству, налогами облагается только извлечение полезных ископаемых по лицензии. При этом к драгоценным металлам, извлекаемым из отвалов и отходов добывающих компаний, применяется льготная ставка 0%.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о дополнительном налоге на сверхприбыль. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте законодательного органа, проект разработан в целях формирования дополнительных доходов федерального бюджета.