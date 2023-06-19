Донецк, 19 июня, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Киевское командование бросило в бой под Торецк (украинское название города Дзержинска в ДНР) одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, рассказал попавший в плен солдат ВСУ, который состоял в этом подразделении.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Пленный сообщил, что рота получила такой приказ, несмотря на то, что перед этим боем на указанном участке фронта были разбиты две другие украинские роты. По его словам, перед отправкой на передовую его подразделение прошло недельную подготовку на тренировочной полигоне, а после военных отправили в Дзержинск.

«Побыли там один день, и нас сразу кинули на позиции, где перед тем уже полегли 4-я и 6-я роты. И нас все равно туда отправили. Мы чудом выжили, четыре часа продержались, и все — нас взяли в плен», — заявил боец в беседе с ТАСС.

Пленный добавил, что не знает, что стало с его подразделением, поскольку отправился на боевые позиции в числе первых.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» распространил видео с убитым командиром украинского батальона ВСУ. Комбата застрелил командир роты за то, что тот хотел отправить солдат одного из подразделений в заведомо безуспешный бой.

16 июня журнал Spiegel опубликовал статью, в которой говорилось, что танкисты ВСУ, находящиеся на передовой в Запорожской области, имитируют поломки боевых машин, чтобы избегать боев с российскими войсками.19 июня стало известно, что на южнодонецком направлении подразделения киевской армии потеряли больше половины личного состава.