Днепропетровск, Украина, 19 июня, 2023, 06:54 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала 17 сотрудников и руководство отделения Нацполиции в Днепре, подозреваемых в торговле наркотиками. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило украинское издание «Апостроф».

Иван Шилов ИА REGNUM СБУ

Отмечается, что в Службе безопасности Украины на данный момент не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заподозрили олигарха Дмитрия Фирташа в финансовых махинациях, приведших к многомиллиардному ущербу государству.

С 2014 года Дмитрий Фирташ проживает в Австрии в ожидании экстрадиции после его задержании по запросу Соединённых Штатов Америки. Украинского олигарха обвиняют в коррупции за пределами страны.