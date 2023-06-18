Новый, 481-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе посёлка Новодонецкое. Как пояснил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов, ВСУ 37-й одесской бригады были уничтожены за три часа боя.

Министерство обороны Российской Федерации В зоне проведения СВО

Более половины личного состава украинские войска потеряли на южнодонецком направлении. Подразделениям группировки войск «Восток» удалось сорвать четыре попытки атаки противника в районах Новодонецкого и Ровнополя.

Тем временем, расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» Западного военного округа управляемой ракетой уничтожил установку РСЗО HIMARS, предоставленную Украине Соединёнными Штатами Америки.

Серия мощных взрывов 19 июня прогремела в Одессе после объявления воздушной тревоги Одессе и в Одесской области.

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