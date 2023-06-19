Москва, 19 июня, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Минтруд опубликует проект постановления, согласно которому к празднику 1 Мая в 2024 году добавят выходные дни, чтобы граждане России отдохнули четыре праздничных дня при полноценных новогодних каникулах. Об этом 19 июня рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в интервью «Известиям».

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Как уточнил Котяков, в 2024 году 1 мая выпадает на среду, поэтому в проекте постановления Минтруда предлагается добавить два выходных дня, 29 и 30 апреля. Таким образом, всего у граждан будет четыре праздничных дня, считая воскресенье, 28 апреля. Но рабочая неделя перед первомайскими праздниками будет шестидневной.

В Минтруде пояснили, что в подготовленном документе указано, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными за счёт переноса двух выходных: один с субботы, 27 апреля, и второй с ноябрьских праздников.

Кроме того, Котяков отметил, что на 23 февраля и 8 марта граждане России будут отдыхать три дня подряд, так как оба праздника выпадают на пятницу. Новогодние каникулы урезаться не будут, они продлятся до 8 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Минтруда России не поддерживает установление в Трудовом кодексе шестидневной рабочей недели.

Предложение ввести шестидневную рабочую неделю в России выдвинула ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». По мнению авторов инициативы, это позволит повысить прочность российской экономики и реализовать поставленные президентом России Владимиром Путиным задачи. В число таковых входят: укрепление экономического суверенитета, уменьшение зависимости от иностранных институтов и достижение промышленного и технологического прорыва.