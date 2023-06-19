Вашингтон, 19 июня, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Государственный департамент Соединённых Штатов назвал откровенными и конструктивными прошедшие 18 июня переговоры госсекретаря Энтони Блинкена и главы министерства иностранных дел КНР Цинь Гана.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Государственный секретарь Энтони Блинкен провёл сегодня откровенные, предметные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом», — говорится в сообщении американского ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров с главой министерства иностранных дел Китая Энтони Блинкен указал на важность сохранения открытых контактов для разрешения целого перечня вопросов и разногласий между государствами.

Как передавало ИА Регнум, представители Соединённых Штатов Америки договорились с Китаем о проведении встреч на «рабочем уровне» для ответов на конкретные вопросы. Переговоры Блинкена и Цинь Гана позволили сторонам добиться прогресса в вопросах восстановления коммуникаций.

По словам министра иностранных дел КНР, главной проблемой китайско-американских отношений является тайваньский кризис и обострение ситуации в регионе.