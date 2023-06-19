Якутск, 19 июня, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Сотрудники лесопосадочных служб локализовали крупный природный пожар в Олекминском районе Якутии, который охватил площадь 1900 га, сообщил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в своём Telegram-канале.

skeezy Лесной пожар

«Олекминский пожар локализован», — написал он.

Указанный лесной пожар обнаружили 14 июня во ходе авиационного патрулирования. На тот момент он занимал 5 га. Тушение огня осложнялось труднодоступной местностью.

Для борьбы с пожаром привлекли авиацию. Дым от пожара достиг ряда населенных пунктов Якутии, включая город Олекминск. Из-за распространения огня и дыма власти Олекминского района объявили режим чрезвычайно ситуации муниципального характера.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июня Федеральное бюджетное учреждение (ФБУ) «Авиалесоохрана» распространило информацию о том, что в 21 российском регионе за сутки ликвидировали 60 природных пожаров.