Москва, 19 июня, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Ямало-Ненецкий (ЯНАО), Ненецкий (НАО) автономные округа и Москва попали в тройку лидеров в рейтинге регионов России по доходам населения, говорится в соответствующем исследовании.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Его результаты представило РИА Новости. Показатели в этих регионах составили соответственно 3,24, 2,97 и 2,63. При этом средний показатель для всего перечня субъектов равен 1,76.

Представленные цифры говорят о том, что среднестатистический житель трёх указанных регионов России способен приобретать примерно в полтора-два раза больше товаров или услуг.

Пятое и четвертое место в списке получили Магаданская область и Чукотский автономный округ. Последняя строчка досталась Ингушетии с показателем на уровне 1.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января банк «Открытие» и компания «Росгосстрах» обнародовали результаты опроса среди жителей России, которые высказали свои пожелания по уровню заработной платы. Большая часть из них хотела бы получать трудовой доход в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц.

Доля таких респондентов составила 42%. При этом 22% опрошенных желали бы зарабатывать от 100 тысяч до 150 тысяч рублей, а граждан, заявивших о зарплате в 150–200 тысяч рублей, оказалось 8%. Еще 8% хотели бы иметь зарплату более 200 тысяч рублей.

В конце мая Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил итоги исследования, согласно которому доля российских граждан, имеющих в семье есть кредиты, увеличилась с 2009 года почти в два раза — с 26% до 46%. Среди лиц старше 60 лет этот показатель вырос за рассматриваемый период времени с 14% до 29%.