Париж, 19 июня, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Решение отменить концерт всемирно известного британского певца и музыканта Стинга приняли власти департамента Сена и Марна. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба префектуры департамента.

NME Стинг

Уточняется, что причиной отмены концерта, запланированного в парке замка Фонтенбло в 70 км к юго-востоку от Парижа, стала «нестабильная текущая погодная ситуация». В Париже и окрестностях около получаса наблюдался сильный ливень с порывами ветра. Из-за непогоды на нескольких железнодорожных линиях в столичном регионе начались перебои с движением поездов.

Метеорологическая национальная служба Франции Meteo France объявила в 44 департаментах страны, включая столичный Иль-де-Франс, оранжевый уровень погодной опасности. На территории Франции ожидаются сильные ливни с градом и шквалистым ветром.

Ранее ИА Регнум сообщало, что британский музыкант Стинг продал каталог своей музыки компании Universal Music Publishing Group (UMPG).