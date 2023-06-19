Владивосток, 19 июня, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Двух человек, ехавших на самокате, сбил водитель маршрутного автобуса во Владивостоке. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю в своём Telegram-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

Авария произошла на улице Спортивной поздно вечером 18 июня. По предварительной информации, маршрутный автобус №54, которым управлял водитель 30 лет, двигался со стороны улицы Иванова в сторону улицы Борисенко, пассажиров в салоне автобуса не было.

В попутном автобусу направлении двигался электросамокат с двумя мужчинами. В результате столкновения транспортных средств травмы получили 37-летний водитель и 33-летний пассажир электросамоката. Оба мужчины госпитализированы.

Было установлено, что водитель и пассажир электросамоката находились в состоянии алкогольного опьянения. Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку по факту ДТП. Возбуждено административное производство по статьям о создании помех на дороге и о нарушении правил движения, которое повлекло причинение вреда здоровью. Степень вины каждого участника будет установлена по результатам проверок.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Волгограде неизвестный на электросамокате наехал на трёхлетнюю девочку на прогулочной аллее в центре города и скрылся. Ребёнка доставили в медучреждение с переломами пальца правой руки и правой ключицы. Ведётся розыск водителя самоката.

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили ряд мер по использованию прокатных электросамокатов. В частности, ограничить скорость прокатных СИМов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам, а также пользоваться этими средствами передвижения детям до 18 лет.