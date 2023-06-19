Донецк, 19 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины при попытке наступления на южнодонецком направлении потеряли больше половины личного состава. Об этом в понедельник, 19 июня, в интервью РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия», — сказал он.

По его словам, Вооружённым силам России удалось сорвать четыре попытки атаки противника в районах Новодонецкого и Ровнополя. В результате боевых действий ВСУ также потеряли два танки, боевые бронированные машины и автомобильную технику.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что Вооружённые силы Украины в ходе боевых действий на запорожском, южнодонецком и донецком направлениях потеряли до 800 человек личного состава и до 70 танков.

Кроме того, противник потерял 63 боевые бронированные машины, в том числе и две БМП Bradley, предоставленные Украине Соединёнными Штатами Америки.