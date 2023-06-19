В Краснодарском крае возбудили дело после травмирования мальчика на батуте
СК РФ: в Краснодарском крае возбудили дело из-за травмирования мальчика после опрокидывания батута
Краснодар, 19 июня, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания батута в Динском районе Краснодарского края, где в результате инцидента пострадал мальчик, сообщили в пресс-службе следственном управлении Следственного комитета России по Кубани.
«Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 18 июня на базе отдыха «Андреевский парк» в станице Динская. Мальчик вместе со своей матерью зашел в детскую игровую зону, где находились четыре надувных батута, которые после опрокинулись вместе с ребёнком.
Он получил травмы и был срочно госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. По предварительной информации, батут мог перевернуться из-за порывов ветра.
После случившего прокуратура Краснодарского края начала проверку.
В декабре 2021 года в штате Тасмания (Австралия) погибли шестеро детей после опрокидывания батута. Порывом ветра конструкцию подняло на высоту 10 метров.