Краснодар, 19 июня, 2023, 05:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания батута в Динском районе Краснодарского края, где в результате инцидента пострадал мальчик, сообщили в пресс-службе следственном управлении Следственного комитета России по Кубани.

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«Глава регионального ведомства Андрей Константинович Маслов поручил следователям возбудить уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 18 июня на базе отдыха «Андреевский парк» в станице Динская. Мальчик вместе со своей матерью зашел в детскую игровую зону, где находились четыре надувных батута, которые после опрокинулись вместе с ребёнком.

Он получил травмы и был срочно госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. По предварительной информации, батут мог перевернуться из-за порывов ветра.

После случившего прокуратура Краснодарского края начала проверку.

В декабре 2021 года в штате Тасмания (Австралия) погибли шестеро детей после опрокидывания батута. Порывом ветра конструкцию подняло на высоту 10 метров.