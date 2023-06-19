Пхеньян, 19 июня, 2023, 05:15 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики сочли «серьёзной ошибкой» состоявшийся 31 мая этого года неудачный запуск спутника. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

pixabay.com Флаг КНДР

Отмечается, что заявление было сделано в ходе доклада восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии КНДР восьмого созыва. На заседании присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

При этом, несмотря на неудачу, политбюро ЦК партии оценило положительные успехи в ряде сфер и подчеркнуло важность устранения недостатков и проведения очередной попытки запуска спутника.

Как передавало ИА Регнум, 16 июня агентство Yonhap сообщило, что военные Южной Кореи сумели поднять со дна моря обломок запущенной 31 мая ракеты-носителя КНДР. Отмечалось, что операция по извлечению объекта из воды продолжалась на протяжении нескольких недель из-за возникших тяжёлых погодных условий.

Ранее власти КНДР заявили, что при запуске военного разведывательного спутника возникла проблема на этапе запуска двигателя второй ступени его ракеты-носителя. В результате произошедшего ракета-носитель упала в Жёлтое море.