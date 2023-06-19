Вашингтон, 19 июня, 2023, 05:08 — ИА Регнум. Встреча с лидером Китая Си Цзиньпином отсутствует в расписании госсекретаря США Энтони Блинкена в рамках его визита в Китай. Это следует из опубликованного Госдепом США графика главы внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Как указано в расписании, Блинкен 19 июня проведёт переговоры с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, примет участие в круглом столе с выпускниками программы обмена, встретится с сотрудниками и семьями дипмиссии США в Китае, кроме того, у Блинкена назначена встреча с американскими бизнес-лидерами. День завершится пресс-конференцией главы Госдепа США.

Вероятная встреча Блинкена с Си Цзиньпином остаётся ключевой интригой визита Блинкена в Китай и главным показателем дипломатического успеха. Накануне в СМИ появлялась информация о возможной встрече Блинкена с лидером Китая, хотя окончательная договорённость по данному вопросу отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало, что несколько членов Палаты представителей Конгресса США призвали госсекретаря США Блинкена посетить Тайвань после визита в Китай. По мнению конгрессменов, визит Блинкена станет ясным сигналом, что США не требуется разрешение Коммунистической партии Китая, чтобы встречаться с союзниками на Тайване или где-либо ещё.

Как указал глава МИД Китая Цинь Ган на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим в Китай, отношения Пекина и Вашингтона в последнее время достигли самого низкого уровня за всю историю.