Берлин, 19 июня, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Немецкая телекомпания WDR показала сюжет про канцлера Германии Олафа Шольца, который с трудом забрался в кабину истребителя во время учений НАТО Air Defender и стал позировать для журналистов. После этого в эфире выступил эксперт Саймон Кошут, заявивший, что глава правительства ФРГ хотел своим шагом «символично» послать «сигнал» России и союзникам Берлина по НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Сюжет вызвал насмешку у зрителей. Они стали оставлять свои комментарии под видеороликом в видеохостинге YouTube. Некоторые зрители назвали поведение Шольца «цирком» и «позором».

Один из них иронично пожелал канцлеру «сразу же отправляться на восточный фронт». Другой комментатор с именем Hermann P. призвал разрешить Шольцу полетать. Он предположил, что в таком случае глава правительства «больше не вернется».

Зрительница, подписавшая под псевдонимом Delta, напомнила, что Шольц не служил в армии.

«Отказник от военной службы по соображениям совести в истребителе! Высший класс», — написала она.

Пользователь Peter Tecklouth в свою очередь выразил надежду, что «канцлер находится в климатически нейтральном истребителе, у которого есть охлаждение». Он издевательски добавил, что в противном случае Шольцу «по-прежнему грозит смертельная опасность».

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Олаф Шольц в кулуарах саммита G7 в Хиросиме заявил, что подготовка украинских военных пилотов к управлению истребителями F-16 является долгосрочным проектом. Он подчеркнул, что эта деятельность является своего рода «посланием России».

При этом Шольц отметил, что участие Германии в возможной поставке указанных истребителей Киеву не обсуждается. 10 июня глава немецкого правительства рассказал о том, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и собирается вновь позвонить ему. 13 июня Шольц заявил, что последний раз говорил с российским лидером по телефону в декабре 2022 года.