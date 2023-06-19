Киев, 19 июня, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Министерство молодёжи и спорта Украины изменило содержание приказа о неучастии своих спортсменов в соревнованиях, до которых допущены спортсмены из России и Белоруссии. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В обновлённой редакции приказа формулировку «запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и/или Белоруссии» заменили на «не командировать официальные делегации…»

Напомним, что 28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям разных стран допускать до соревнований граждан России и Белоруссии, открыто не поддерживающих проведение Вооружёнными силами РФ специальной военной операции, в нейтральном статусе.

Как передавало ИА Регнум, совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. В пресс-службе ISU отметили, что соответствующее решение было вынесено в соответствии с рекомендациями МОК.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил готовность поддержать любое решение МОК о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.