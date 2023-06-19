Тирасполь, 19 июня, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что не видит на сегодняшний день признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье. Об этом президент ПМР рассказал в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Вадим Красносельский

«Признаков подготовки к прямому нападению на Приднестровье сейчас нет… К сожалению, риск новых провокаций не исключён, поэтому в мае я подписал указ о продлении жёлтого уровня террористической опасности на два месяца», — сказал Красносельский.

Президент Приднестровской Молдавской Республики отметил, что консенсус по поводу того, что размораживание вооружённого конфликта на Днестре приведёт к катастрофическим последствиям.

Как передавало ИА Регнум, в конце марта президент ПМВ Вадим Красносельский заявил о глубокой убеждённости в том, что вооружённый конфликт в Приднестровье приведёт к мировой войне. Он отметил, что если Украина вмешается в ситуацию в Приднестровье, то вмешается и Молдавия, а затем Россия и Румыния, являющаяся членом Североатлантического альянса.