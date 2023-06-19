Мадрид, 19 июня, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Проект водородного трубопровода (H2Med), который проложат между Барселоной и Марселем, прошёл первую техническую экспертизу Еврокомиссии (ЕК) и будет претендовать на финансирование от ЕС, сообщило агентство Europapress со ссылкой на источники в правительстве Испании.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Отмечается, что заявку в Брюссель направили в середине декабря. При этом окончательный список на участие в конкурсе еще не утвердили.

В публикации говорится, что далее ЕК собирается провести политический анализ, и в ноябре опубликует заключительный список, в котором представят проекты, классифицированные как «представляющие общеевропейский интерес». В этом перечне укажут объем выделяемых средств для каждого объекта.

В декабре 2022 года Франция, Испания и Португалия договорились создать коридор, который должен заменить газопровод MidCat. По новому трубопроводу планируется запустить газ и водород, которые будут поступать из Барселоны в Марсель.

Проект H2Med включит две основные части, одна из которых будет соединять пункт Селорика-да-Бейра (Португалия) с городом Самора (Испания), а вторая — свяжет Барселону с Марселем. Эти ветки коридора получили обозначения CerZa и BarMar.

В январе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что H2Med продлят до Германии. Он также рассказал, что прокладка трубопровода должна быть закончена к 2030 году.