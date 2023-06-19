Москва, 19 июня, 2023, 03:44 — ИА Регнум. Режиссёр Глеб Панфилов стал чувствовать себя лучше и уже начал говорить, он больше не в реанимации, сообщил журналистам директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

Alexey Yushenkov Глеб Панфилов

Панфилов попал в институт Склифосовского с инсультом 11 мая. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время 89-летний режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации.

«Глеб Анатольевич уже лучше, уже заговорил… Он находится в какой-то из больниц, уже в палате. Его перевели из реабилитационного центра. Главное, что он в палате, а не в реанимации», — сказал Варшавер, слова которого цитирует РИА Новости.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. В 1966 году начал работать на киностудии «Ленфильм». Здесь Панфилов снял свой дебютный фильм «В огне брода нет», который получил главный приз фестиваля в Локарно.

Он также стал режиссёром картин «Начало» (1970), «Прошу слова» (1975), «Тема» (1979), «Валентина» (1981), «Васса» (1983) и «Мать» (1990). Кроме того, Панфилов ставил спектакли в «Ленкоме» и Театре Наций.

Режиссёр является обладателем наград всех крупнейших кинофестивалей Локарно, Венецианского, Каннского, Берлинского и Московского международных фестивалей. Помимо этого, ему присуждали премию «Ника» и премию «Золотой орел».

Во время съемок фильма «Начало» Панфилов женился на актрисе Инне Чуриковой, которая играла главную роль в картине. Они прожили в браке более 50 лет. 14 января 2023 года Народная артистка СССР Чурикова скончалась в Москве после продолжительной болезни.