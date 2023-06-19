Калининград, 19 июня, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Неравнодушие является самым главным качеством в профессии военного корреспондента, заявил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе выступления на открытии всероссийского молодежного форума «ШУМ» в Калининграде.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Он отметил, что иногда военкорам приходиться жертвовать жизнью, чтобы донести истину.

«За правду приходится бороться. За правду приходится рисковать, потому что пример ваших коллег-военкоров в зоне специальной военной операции показывает, что иногда для того, чтобы донести до людей правду, приходится рисковать, а иногда и жертвовать жизнью», — сказал Кириенко.

Замглавы администрации также отметил, что подобное качество не может быть заменено каким-либо искусственным интеллектом, поскольку технология не умеет сострадать, переживать или мечтать.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что организаторы Национальной телевизионной премии ТЭФИ могут ввести специальную номинацию для военных корреспондентов.

18 июня стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе в закрытой части встречи с военкорами, которая прошла ещё 13 марта, назвал очень важной информационную работу в рамках специальной военной операции. Он также обратился к собравшимся с призывом не поддаваться соблазну ставить свои личные интересы выше государственных.