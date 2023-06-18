Москва, 19 июня, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Русская православная церковь и Третьяковская галерея продлили соглашении о пребывании иконы «Троица» Андрея Рублёва в храме Христа Спасителя до 19 июля этого года. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава информационной службы Московской епархии Александр Волков.

Иван Шилов ИА REGNUM Троица

«(Дополнительное соглашение, позволяющее иконе находиться в храме Христа Спасителя до 18 июля) — это технический документ, пролонгирующий имевшийся до этого», — сказал собеседник агентства.

Ранее в воскресенье, 18 июня, в Министерстве культуры сообщили о решении выполнить просьбу Русской православной церкви и продлить пребывание иконы Андрея Рублёва в кафедральном соборном храме Христа Спасителя до 18 июля.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин принял решение передать икону РПЦ в мае 2023 года. Позднее Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сообщил, что сначала её разместят в храме Христа Спасителя, после чего передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где икона находилась ранее.