В США в результате стрельбы на вечеринке погибла несовершеннолетняя девушка
В США в результате стрельбы на вечеринке погибла девушка, ещё десять человек пострадали
Вашингтон, 19 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё десять получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на вечеринке в офисном здании в американском Сент-Луисе. Об этом 18 июня сообщает телеканал ABC News.
Как уточнили в местной полиции, восемь из десяти пострадавших — несовершеннолетние, среди них было шесть девушек. Погибшую, девушку 17 лет, затоптали, когда она сделала попытку убежать от стрельбы. Девушка получила травмы спинного мозга, не совместимые с жизнью.
Начальник полиции Сент-Луиса Роберт Трейси отметил, что на месте происшествия обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, а также гильзы. Среди оружия были пистолеты с винтовочными патронами.
В стрельбе подозревается подросток 17 лет, он задержан сотрудниками полиции.
Ранее ИА Регнум сообщало о перестрелке в американском штате Иллинойс, которую устроили преступные группировки недалеко от Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, 29 получили ранения.