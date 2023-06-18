Вашингтон, 19 июня, 2023, 02:54 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё десять получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный на вечеринке в офисном здании в американском Сент-Луисе. Об этом 18 июня сообщает телеканал ABC News.

Lisa Roe Стрельба

Как уточнили в местной полиции, восемь из десяти пострадавших — несовершеннолетние, среди них было шесть девушек. Погибшую, девушку 17 лет, затоптали, когда она сделала попытку убежать от стрельбы. Девушка получила травмы спинного мозга, не совместимые с жизнью.

Начальник полиции Сент-Луиса Роберт Трейси отметил, что на месте происшествия обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия, а также гильзы. Среди оружия были пистолеты с винтовочными патронами.

В стрельбе подозревается подросток 17 лет, он задержан сотрудниками полиции.

Ранее ИА Регнум сообщало о перестрелке в американском штате Иллинойс, которую устроили преступные группировки недалеко от Чикаго. В результате стрельбы погиб один человек, 29 получили ранения.