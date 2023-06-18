Севастополь, 19 июня, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Два человека погибли при пожаре в гаражах в Севастополе. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу в Telegram-канале.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о пожаре поступила в ведомство в 22:39 мск. Загорелся мусор, затем огонь перекинулся на гаражный комплекс, находившийся на улице Мечникова. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

В 23:10 мск пожар удалось локализовать, а немного позднее, в 23:29 мск, было устранено открытое горение. В ходе разбора конструкций в одном из гаражей спасатели обнаружили тела двоих пострадавших. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи смогли лишь констатировать факт гибели людей.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи возбудили уголовное дело после гибели семи человек при пожаре в частном доме в Татарстане, следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей, продолжаются.

Пожар в частном доме в Татарстане вспыхнул 18 июня. В результате семь человек, в том числе четверо детей, погибли. Возгорание ликвидировали.