Москва, 19 июня, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Москва будет рассматривать провокации в отношении российских военных в Приднестровье как нападение на Россию, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — сказал он в интервью ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что Россия предостерегает от любых попыток дестабилизации в этом регионе. Кроме того, Полищук предупредил, что Вооружённые силы РФ «будут адекватно реагировать на любые провокации» против российских военных и обеспечат защиту соотечественников, а также миротворческого контингента и военных складов в Колбасне.

Директор департамента также оценил слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал российских миротворцев покинуть Приднестровье. Дипломат назвал это заявление «очередной демонстрацией агрессивного курса киевского режима».

Он добавил, что «угрозы Киева уже переходят границы соседних стран».

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая бывший главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Владимир Болдырев заявил, что украинская армия может решиться на провокацию против Приднестровья и на захват военного склада в селе Колбасна. 4 мая стало известно, что ВСУ стягивают вооружения и личный состав в сторону Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

16 мая министр государственной безопасности Приднестровья Валерий Гебос заявил, что Украина и Молдавия хотят пойти на силовое решение приднестровского конфликта.