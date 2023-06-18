Кейптаун, 19 июня, 2023, 01:58 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали сейсмологи у берегов Южно-Африканской Республики. Об этом 18 июня сообщила Геологическая служба США (USGS).

aitoff Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 21:59 по всемирному координированному времени (00:59 мск 19 июня). Эпицентр землетрясения находился в 1687 км в акватории Индийского океана, на юго-восток от Порт-Элизабет в провинции Восточный Кейп. Население города составляет 967 677 человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров. Информация о пострадавших не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое зафиксировали сейсмологи у побережья Курильских островов. Небольшие толчки магнитудой до 2,0 ощутили жители села Малокурильское на острове Шикотан.