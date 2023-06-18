Берлин, 19 июня, 2023, 01:46 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии не исключает, что за подрывом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» стоит Украина, пишет газета Bild со ссылкой на доклад ведомства, который попал в распоряжение журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Документ якобы имеет гриф «только для служебного пользования». В Берлине указывают на то, что украинские силы часто проводят диверсии далеко за линией соприкосновения. Кроме того, разрушению подвергся участок трубы, который находится на территории, контролируемой киевской армией.

При этом отмечается, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении эксплуатации аммиакопровода, по которому сырье не прокачивается с начала специальной военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о разгерметизации аммиакопровода «Тольятти — Одесса» в Купянском районе Харьковской области. 7 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что аммиакопровод подорвали украинские диверсанты.

8 июня экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, что зерновая сделка не будет интересна России, если в числе прочего не возобновятся поставки аммиака через трубопровод «Тольятти — Одесса». 9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что фактор подрыва аммиакопровода учтут в будущих контактах по зерновой сделке.