Махачкала, 19 июня, 2023, 01:33 — ИА Регнум. Более двух тысяч частных и высотных домов, а также более 20 образовательных учреждений получили повреждения в результате сильных ливней с градом в дагестанском Буйнакске. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе правительства республики.

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Как уточнил мэр Буйнакска Исламудин Нургудаев, в городе в целях определения числа пострадавших домой и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов. По предварительным данным, повреждения получили более двух тысяч частных домовладений, 33 жилых многоквартирных высотных дома, семь школ и 14 детских садов.

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил 18 июня дома жителей Буйнакска, пострадавшие в результате стихии. Град повредил в домах кровлю, а из-за трещин, образовавшихся от града, в жилые комнаты проникла вода, затопив комнаты в домах и повредив мебель и личные вещи. Как указал Абдулмуслимов, комиссия по оценке ущерба будет создана на уровне республики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Дагестане продолжающиеся несколько дней ливни оставили без дорожного сообщения несколько сел в Тляратинском и Ахтынском районах. На автодороги местного и республиканского значения обрушились обвалы камней и сошли селевые массы.