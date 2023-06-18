Вашингтон, 19 июня, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Экономический подъём предсказал Украине британский профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и экономической географии в Бирмингемской школе бизнеса Джон Брайсон. Об этом 18 июня сообщает газета Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика на Украине

Эксперт поясняет, что секрет экономического успеха Украины в программе, аналогичной плану Маршалла, которую должны одобрить после окончания кризиса страны Запада. Ключевыми донорами для Украины Брайсон назвал Евросоюз и, в зависимости от результатов президентских выборов, США.

По мнению эксперта, у Украины есть потенциал для экономического подъёма, сходного с тем, что произошёл в Германии после Второй мировой войны. Как пояснил Брайсон, Украину ожидает массовое восстановление и массовый экономический подъём, так как большая часть её инфраструктуры будет обновлена в соответствии с современными стандартами, которые будут соответствовать требованиям эффективности изменения климата и экологичности.

Кроме того, Брайсон выразил уверенность в том, что Украина вступит в НАТО после окончания конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Джозеф Байден не намерен облегчать Украине путь вступления в состав Североатлантического альянса (НАТО), так как она должна выполнить стандарты, обязательные для стран-участниц военного альянса.