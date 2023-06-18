Донецк, 19 июня, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 214 единиц различных боеприпасов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ… выпустив 214 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Под огнем со стороны Вооружённых сил Украины оказались районы Донецка (Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Ясиноватой, Михайловки и Озеряновки.

В результате обстрелов пострадали по меньшей мере восемь мирных граждан, повреждения получили семь жилых домостроений и три объекта гражданской инфраструктуры.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали о 33 фактах ведения огня со стороны украинских войск за 17 июня. Всего Вооружённые силы Украины выпустили в направлении территорий региона 199 единиц различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, в субботу украинский беспилотный летательный аппарат сбросил на село Новопетровка в Белгородской области три взрывных устройства. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате атаки никто не пострадал, повреждения получили два транспортных средства.