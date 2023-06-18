Курск, 19 июня, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не владеют таким количеством сил, которое позволило бы им совершить массовое вторжение в Курскую область, заявил глава региона Роман Старовойт в ходе пресс-завтрака с журналистами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«На сопредельной стороне нет сегодня сил и средств для массового вторжения на нашу территорию. Мы этого не видим», — сказал губернатор.

По его словам, областные власти провели детальный анализ событий, связанных с заходом диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Старовойт сообщил, что на основе этой информации был разработан план действий и проведены тренировки.

Губернатор отметил, что в приграничных районах области находятся более 100 тыс. мирных жителей. При этом в пунктах временного размещения (ПВР) в настоящее время имеется около 3 тыс. мест, половина из которых пока занята беженцами и эвакуированными из Донбасса.

Кроме того, как сообщил Старовойт, власти могут развернуть в течение одного-двух дней дополнительные ПВР, в которых смогут разместиться ещё примерно 15 тысяч человек. Вместе с тем он добавил, что в случае захода небольшой ДРГ эвакуация большого числа людей не потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая отряд украинских диверсантов проник в Белгородскую область на территорию Грайворонского округа. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Российские военные с помощью дрона нанесли точный удар по колонне диверсантов, уничтожив их боевую технику. Затем диверсионно-разведывательную группу заблокировали и разгромили.

4 июня два отряда диверсантов ВСУ попытались войти в село Новая Таволжанка в Белгородской области. При этом российским силам удалось сорвать план противника.

ВС РФ, применив артиллерию и авиацию, уничтожили более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.