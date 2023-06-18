Тель-Авив, Украина, 18 июня, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля решило воздержаться от комментариев в связи с недавним высказыванием президента России Владимира Путина о еврейском происхождении главы Украины Владимира Зеленского, заявил журналистам официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», — заявил он в комментарии РИА Новости.

При этом Хайят отметил, что в будущем МИД Израиля всё же может решиться на то, чтобы выразить свое мнение по указанному поводу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭВ) Владимир Путин заявил, что его друзья-евреи называют украинского лидера не евреем, а позором еврейского народа. Президент России указал на то, что власти Украины чествуют неонацистов, которые выступают последователями Третьего рейха.

Французская газета Le Figaro выпустила статью об этом высказывании Владимира Путина об украинском главе. Многие читатели издания поддержали слова российского лидера.

1 февраля кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки, демократ Джеффри Янг написал в своём микроблоге о том, что «украинским правительством управляют нацисты». Такими словами он опроверг утверждения тех, кто не верит в это и объясняет свои мысли еврейским происхождением президента Украины.