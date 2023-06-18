Бухарест, 18 июня, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Троих вооружённых военнослужащих ВСУ задержали в горах румынские пограничники. Об этом 18 июня сообщает телеканал Antena 3.

Dpsu.gov.ua Граница

«В пределах компетенции сектора Пограничной полиции Вишеу-де-Сус наши сотрудники выследили троих мужчин, граждан Украины, которые незаконно перешли с Украины в Румынию в районе Васера», — сказано в сообщении территориальной инспекции Пограничной полиции в Сигету-Мармацией — городе рядом с украинской границей.

Как пояснили задержанные украинские бойцы, они преследовали группу украинских мигрантов, бежавших из страны и попросивших убежище в Румынии, но из-за плохой видимости заблудились и не заметили, что пересекли границу возле Вишеу-де-Сус.

Задержанных украинских военнослужащих передадут на родину.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Главное управление разведки минобороны Украины берёт с убегающих из страны от мобилизации граждан взятку в размере десять тысяч долларов. Ради выезда из страны в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военкоматы) граждане «покупают» справку, где указано, что выезжающий за границу выполняет задание разведывательных служб Украины.