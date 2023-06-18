Тулуза, Франция, 18 июня, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в честь победы одного из сильнейших регбийных клубов страны «Тулузы» выпил залпом бутылку пива. Соответствующий видеоролик в воскресенье, 18 июня, опубликовало французское издание Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В финале плей-офф чемпионата Франции по регби «Тулуза» обыграла «Ла-Рошель» со счетом 29:26. После завершения матча Макрон зашёл в раздевалку победителей и выпил бутылку пива под одобрительные возгласы членов команды.

Для «Тулузы», рекордсмена по количеству побед в турнире, этот трофей стал 22-м в рамках чемпионата.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом обсудил будущее российских спортсменов. По словам главы организации, французский лидер готов поддержать решение комитета о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже.