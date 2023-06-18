Каир, 18 июня, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Поставки российской пшеницы в Египет с июля 2022 года превысили 8 млн тонн вопреки попыткам ЕС препятствовать такому экспорту, говорится в заявлении посольства России в Каире.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбор зерна

Представители дипломатической миссии отметили, что в Брюсселе «продолжают громко лгать, что помогают экспортировать 30 млн тонн зерна с Украины в развивающиеся страны». В посольстве напомнили, что Африка получила только 3% из указанного количества.

«Что лидеры ЕС реально делают — пытаются помешать поставкам в африканские страны зерна из России, чтобы вызвать голод», — подчеркивается в заявлении.

В дипмиссии также указали на то объем пшеницы, направленной Москвой в Египет, «наглядно показывает, кто на самом деле помогает африканцам».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Каир, где заявил, что ЕС якобы пытается посодействовать тому, чтобы египетская сторона получила более 30 млн тонн украинского зерна.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭВ) президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в течение последних десяти лет сохраняет позиции среди ведущих экспортёров зерна. По его словам, в 2023 году страна может поставить очередной рекорд по продажам пшеницы.

Глава государства добавил, что российский агропромышленный комплекс увеличил поставки продукции до нового максимума, составившего более $41 млрд. 17 июня лидеры ряда стран Африки прибыли в Санкт-Петербург для переговоров с Владимиром Путиным. Одним из обсуждавшихся вопрос стало будущее зерновой сделки.