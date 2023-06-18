Краснодар, 18 июня, 2023, 22:36 — ИА Регнум. Ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута на базе отдыха в Динском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Батут

Инцидент произошел 18 июня на базе отдыха «Андреевский парк». Причиной происшествия стал сильный ветер.

Прокуратура края начала проверку на предмет соблюдения требований действующего законодательства.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая во время футбольных соревнований школьников произошло обрушение трибуны на стадионе на Гребном канале в Ростове-на-Дону. В результате происшествия погиб один человек и тридцать шесть пострадали.

Трое пострадавших получили тяжелые травмы. Это случилось после того, как внезапно поднялся шквалистый ветер. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности по факту происшествия.

17 июня в Таганроге спасли пятерых детей в возрасте 12–16 лет, которые катались на досках для сёрфинга в акватории Таганрогского залива. Подростки, несмотря на предупреждения о сильном ветре и непогоде, попали в тягун (отбойное течение), который часто бывает в этих водах. Детей унесло в открытое море на 1 км. Они отделались легким испугом.