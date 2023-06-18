Москва, 18 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. 24-летняя бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова в третий раз в карьере сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Соединённых Штатов Америки. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил телеканал «Матч ТВ».

алиса ефимова

«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнования, мы с нового сезона будет на внутренних стартах», — рассказала Ефимова «Матч ТВ».

Она также добавила, что её новым партнёром станет бронзовый призёр чемпионата США Михаил Митрофанов.

Ранее Алиса Ефимова, родившаяся в Финляндии, выступала за финскую, российскую и немецкую национальные сборные по фигурному катанию. За Россию фигуристка выступала несколько лет в паре с Александром Коровиным, в Германии — с Рубеном Бломмартом.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство после полученного от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) разрешения. В ближайшие годы спортсмены будут выступать за сборную Грузии.

В завершившемся сезоне 2022/23 пара фигуристов из-за проблем с документами пропустила все внутрироссийские турниры. Ранее появлялась информация о намерении дуэта перейти в американскую федерацию фигурного катания.