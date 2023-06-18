Фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за сборную США
Москва, 18 июня, 2023, 22:34 — ИА Регнум. 24-летняя бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова в третий раз в карьере сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за сборную Соединённых Штатов Америки. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил телеканал «Матч ТВ».
«Я получила релиз от немецкой федерации фигурного катания, она меня отпустила. Так как по правилам ISU мне год после перехода нельзя выступать на международных соревнования, мы с нового сезона будет на внутренних стартах», — рассказала Ефимова «Матч ТВ».
Она также добавила, что её новым партнёром станет бронзовый призёр чемпионата США Михаил Митрофанов.
Ранее Алиса Ефимова, родившаяся в Финляндии, выступала за финскую, российскую и немецкую национальные сборные по фигурному катанию. За Россию фигуристка выступала несколько лет в паре с Александром Коровиным, в Германии — с Рубеном Бломмартом.
Как передавало ИА Регнум, в начале месяца фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство после полученного от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) разрешения. В ближайшие годы спортсмены будут выступать за сборную Грузии.
В завершившемся сезоне 2022/23 пара фигуристов из-за проблем с документами пропустила все внутрироссийские турниры. Ранее появлялась информация о намерении дуэта перейти в американскую федерацию фигурного катания.