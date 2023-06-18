Киев, 18 июня, 2023, 21:57 — ИА Регнум. Гуманитарная помощь, которую западные страны присылают на Украину для военных, массово идёт на продажу. Об этом, сообщило украинское издание «Страна».

В издании отметили, что ранее минобороны Украины сообщило, что с начала года выявили 650 случаев хищения товаров, присланных для военнослужащих. Журналисты полагают, что это лишь верхушка айсберга.

«Продажу гуманитарки давно поставили на поток. Пойдите на базары и изучите ассортимент на торговых площадках в интернете — обнаружите массу интересного», — сообщил глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что часто торгую товарами, на которых есть ярлык «не для продажи». Профильная ассоциация «Укрлегпром» сообщила изданию, что существует схема сбыта гуманитарной помощи, которую без пошлин ввозят в страну, но она не попадает в воинские части.

Один из волонтёров рассказал, что при оформлении грузов, а также при их транспортировании приходится часть оставлять контролирующим органам. В правило вошло «брать десятину». Приходится отдавать в том числе прицелы, которые потом волонтёры покупают, чтобы перекрыть дефицит снабжения армии.

«Если пойти в отказ и не давать, создают проблемы со ввозом товара, можно сутками стоять, а нас на фронте ждут», — рассказал он журналистам.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года на Украине сообщили, что В Днепропетровской области при расследовании обнаружили подпольный склад с крадеными продуктами. Кроме того, в январе сообщили, что поймали группировку, которая торговала продуктами, предназначенными для ВСУ.