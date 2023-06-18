Белград, 18 июня, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна находится на пути в Евросоюз, но вряд ли будет туда принята в ближайшие четыре года. В своём обращении к согражданам 18 июня сербский лидер отметил, у БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР) — великое будущее.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Что касается БРИКС и ЕС, это становится большим вопросом для будущего. Сербия находится на пути в ЕС, в то время пока я президент, это немногим менее четырёх лет. Станет ли она членом ЕС в этот период — очевидно, что нет, нас там не хотят», — сказал Вучич.

Он указал, что верховенство закона или экономическая ситуация в Сербии не сильно отстают от Европы, в том числе в размерах зарплат и пенсий, но при этом, по его данным, БРИКС сегодня имеет 3,2 миллиарда населения, а весь коллективный Запад — около 950 миллионов населения, которые, как отметил Вучич, связаны намного теснее и ближе, чем БРИКС.

«У БРИКС великое будущее, без сомнения, а что будет делать Сербия через 15-20 лет — не могу знать», — сказал сербский лидер.

Он также указал, что если в БРИКС вступят ещё несколько крупных государств, карта мира изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому.

Как сообщало ИА Регнум, Вучич опасается эскалации украинского конфликта. По мнению лидера Сербии, украинская сторона продолжит пытаться контрнаступать, Россия продолжит отвечать, и всё это приведёт к накалу ситуации. Вучич назвал Украину дружественным Сербии государством, так как Киев не признаёт независимость самопровозглашённого Косово. Но и антироссийских санкций Белград не вводит и продолжает придерживаться этой позиции.