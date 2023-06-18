Киев, 18 июня, 2023, 21:35 — ИА Регнум. Жительница Киевской области Евгения Карпюк сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам в пассажирском поезде со стороны отставного украинского военного, причем она при этом не нашла поддержки у проводника вагона. Своей историей женщина поделилась в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Домогательство

Она написала, что оказалась в одном купе со спящим мужчиной, а когда легла спать, то он проснулся и стал пытаться её поцеловать. Когда Карпюк сказала, что пожалуется в полицию, сосед заявил, что ему ничего не будет.

«Никуда идти не надо, я полковник в отставке, защищал Донецкий аэропорт от русских, поэтому правда на моей стороне», — сказал отставной военный.

Позже он на людях обвинил попутчицу в развратном поведении, хотя та легла спать не снимая одежду. Проводник в свою очередь не оказал сочувствие пассажирке, ей пришлось ехать на откидном сидении в тамбуре, пока другие женщины не пустили к себе в купе.

При этом проводник поезда потребовал от них сдать бельё за два часа до приезда. Когда он забирал бельё, то сказал привыкать к домогательствам со стороны военных, которых скоро будет ещё больше.

«У них у всех с кукухой будет не всё в порядке. Ситуации, подобные сегодняшней, будут повторяться на каждом шагу, так что привыкайте», — процитировала Карпюк слова сотрудника железной дороги Украины.

Женщина сообщила, что пожаловалась на проводника в компанию, не надеясь, что получится наказать отставного военного. Руководство железной дороги в ответ на это предположило, что конфликт произошёл из-за того, что пассажирка говорила на русском языке.

Как сообщало ИА Регнум, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в марте 2023 года заявил, что американские наёмники, приехавшие на Украину, а также украинские националисты безнаказанно нарушают законы, в том числе международные. Ранее в New York Times заявили, что к боевым действиям на стороне ВСУ привлекают таких людей, которым бы в США даже не разрешили бы приближаться к оружию.