Киев, 18 июня, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что вторые минские соглашения от 2015 года помешали достичь договоренностей с Россией. Об этом он заявил газете The Wall Street Journal (WSJ).

Kremlin.ru Минские соглашения. 2015

«Попытки достичь договоренности с Россией были скованы соглашением 2015 года», — сказал Ермак.

Он заявил, что Киев заключил «Минск-2» под давлением Запада. Глава президентского офиса также считает, что документ предусматривал передачу части Украины под контроль Москвы.

Ермак добавил, что Украина теперь не хочет вести переговоры через посредников. Киев также будет стремиться перетянуть на свою сторону Бразилию и Индию.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня 2023 года экс-президент Украины Пётр Порошенко, подписавший вторые минские соглашения, заявил, что они были нужны Киеву, чтобы выиграть время, для укрепления украинской армии. Сразу после подписания документа он пригласил натовских инструкторов и начал закупать оружие.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что после государственного переворота в Киеве, спровоцировавшего войну в Донбассе, Москва пыталась добиться урегулирования конфликта мирным путём. Минские соглашения, если бы украинские власти их выполнили, предполагали благоприятное разрешение ситуации. Между тем, Киев с западными кураторами пошли по пути обмана, вынудив РФ начать специальную военную операцию для прекращения конфликта.